Kategoriat Talous Rakentaminen

Tekova kasvoi kovaa viime vuonna – tänä vuonna kasvu tyssää

Yleisesti kasvaneista luvuista poiketen yhtiön tilauskanta laski hieman.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 12. helmikuuta 2026, 9:28
Tilaajille
Kuvituskuva. Kuva: Tekova

Tekovan liikevaihto ja tulos kasvoivat edelleen vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä, mutta kasvuvauhti kuitenkin hiipui hieman edellisiin kuukausiin verrattuna. Liikevaihto kasvoi loppuvuonna 30,5 miljoonaan euroon 21,5 miljoonasta ja liikevoitto 2,5 miljoonaan euroon 2,0 miljoonasta. Nettotulos koheni niukasti 2,0 miljoonaan euroon 1,9 miljoonasta.

