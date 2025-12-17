Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Tekova perustaa uuden alueyhtiön – ”Malli on osoittautunut toimivaksi”

Tekovan toimitusjohtaja Jaakko Heikkilän mukaan tulevaisuudessa voi tulla lisää alueyhtiöitä.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 17. joulukuuta 2025, 9:46
Tekovan toimitusjohtaja Jaakko Heikkilä (vas.) ja uuden alueyhtiön Tekova Lounais-Suomen aluejohtaja Jarno Saarinen näkevät potentiaalia Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueissa. Kuva: Tekova

Rakennusalan konserni Tekova uudistaa organisaatiorakennettaan vuoden 2026 alussa. Uusi alueyhtiö Tekova Lounais-Suomi aloittaa toimintansa 1.1.2026. Se keskittyy Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelle. Alueyhtiön johtajaksi on nimitetty Jarno Saarinen.

