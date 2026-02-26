Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
”Vallan torneista on tullut kaupunkeja kaupunkien sisälle” – Korkea rakentaminen on käynyt läpi isoja muutoksia 40 vuodessa

Nykyään ajatellaan hyvin eri lailla kuin silloin, kun Raaden Hammas rakennettiin Espoon Keilaniemeen.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 26. helmikuuta 2026, 6:00
Steve Watts sanoo, että korkeasta rakentamisesta saa kannattavaa vaikeita projekteja yksinkertaistamalla. Kuva: Peikko

Korkeasta rakentamisesta on erotettavissa viisi aaltoa, sanoo korkean rakentamisen kansainvälisen järjestön Council on Vertical Urbanismin (CVU) hallituksen jäsen Steve Watts.

