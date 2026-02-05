Varte rakentaa laboratorion Vantaalle
Hankkeella on lainvoimainen rakennuslupa, ja työt tontilla aloitetaan huhtikuun alussa. Rakennus valmistuu kesällä 2027.
Varte ja OP Toimitilakiinteistö ky ovat sopineet Vantaan Myllykivenkujalle toteutettavan laboratoriokiinteistön rakentamisesta. Hanke toteutetaan KVR-urakkana.
