Varte rakentaa laboratorion Vantaalle

Hankkeella on lainvoimainen rakennuslupa, ja työt tontilla aloitetaan huhtikuun alussa. Rakennus valmistuu kesällä 2027.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 5. helmikuuta 2026, 10:39
Havainnekuva. Kuva: Varte

Varte ja OP Toimitilakiinteistö ky ovat sopineet Vantaan Myllykivenkujalle toteutettavan laboratoriokiinteistön rakentamisesta. Hanke toteutetaan KVR-urakkana.

