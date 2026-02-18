Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Yliopistokampukselle kohoaa poikkeuksellinen laboratoriorakennus, joka vertautuu talotekniikaltaan sairaalaan – ”Käyttäjien halu oli kehittää jotain uutta ja poikkeuksellista

Vanhan Sähkötalon Noodi-uudisosaan tulee 149 eri laboratoriotilaa.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 18. helmikuuta 2026, 6:02
Ei kommentteja artikkeliin Yliopistokampukselle kohoaa poikkeuksellinen laboratoriorakennus, joka vertautuu talotekniikaltaan sairaalaan – "Käyttäjien halu oli kehittää jotain uutta ja poikkeuksellista
Kemian opetuslaboratorioon tulee suuri määrä vetokaappeja. Kuva: Daniel Wallenius

Tampereen yliopiston tutkijat pääsevät ensi syksynä huippumoderneihin laboratoriotiloihin, joiden kaltaisia ei aiemmin ole ollut. Tampereen yliopiston Hervannan-kampukselle osaksi Sähkötalo-kokonaisuutta rakennettava uudisrakennus Noodi nimittäin tuo saman katon alle 149 eri laboratoriotilaa. Osa niistä tulee opetuskäyttöön, mutta enemmistö palvelee tutkimusta.

