Kategoriat Suhdanne Rakentaminen Talous Uutiset

Asiantuntijaraportti: Rakennusalalta vaaditaan edelleen tarkkaa taloudenpitoa ja riskienhallintaa

Korkojen lasku tuo helpotusta erityisesti asuntorakentamiseen, mutta epävarmuus näkyy yhä investointipäätöksissä ja maksukäyttäytymisessä.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 2. maaliskuuta 2026, 12:31
Atradiuksen mukaan Suomen rakennusmarkkina säilyy tänä vuonna vaativana, mutta samalla se tarjoaa myös kasvumahdollisuuksia. Parhaat markkinanäkhymät ovat edelleen infrapuolella. Kuva: Liisa Takala

Luottovakuuttamisen, takaamisen ja riskienhallinnan asiantuntijayritys Atradiuksen raportin mukaan rakennusalan kasvu jatkuu kuluvana vuonna vaisuna.

