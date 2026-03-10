Keravan energia saa uuden toimitalon
Rakentaminen alkoi loppuvuodesta ja valmista on tämän vuoden loppuun mennessä.
Jatke toimitilat oy rakentaa Keravan energialle uuden toimitalon Keravan keskustan itäpuolelle vanhan toimiston läheisyyteen. Työt on aloitettu lokakuussa 2025 ja valmistuvat vuoden 2026 loppuun mennessä.
