Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Rakentaminen

Keravan energia saa uuden toimitalon

Rakentaminen alkoi loppuvuodesta ja valmista on tämän vuoden loppuun mennessä.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 10. maaliskuuta 2026, 9:06
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Keravan energia saa uuden toimitalon
Havainnekuva. Kuva: L-Arkkitehdit.

Jatke toimitilat oy rakentaa Keravan energialle uuden toimitalon Keravan keskustan itäpuolelle vanhan toimiston läheisyyteen. Työt on aloitettu lokakuussa 2025 ja valmistuvat vuoden 2026 loppuun mennessä.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Kirjautuneena luet enemmän

Sinulla saattaa olla lukuoikeus sisältyen jäsenyyteesi tai organisaationne ryhmätilaukseen. Katso kaikki tilausvaihtoehdot ja kysy lisää.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Keravan energia saa uuden toimitalon”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset