Lohjan kaupunki antoi potkut kahdelle johtajalleen – taustalla hankintarajojen ylitykset

Kaupunki tekee asiassa tutkintapyynnön poliisille.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 3. maaliskuuta 2026, 11:05
Kuvituskuva Lohjan kaupungintalosta vuodelta 2021. Kuva: Pete Aarre-Ahtio / IS

Lohjan kaupungin sisäisessä tarkastuksessa ilmenneet epäkohdat ovat johtaneet kahden johtajan irtisanomisiin.

