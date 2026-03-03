Lohjan kaupunki antoi potkut kahdelle johtajalleen – taustalla hankintarajojen ylitykset
Kaupunki tekee asiassa tutkintapyynnön poliisille.
Lohjan kaupungin sisäisessä tarkastuksessa ilmenneet epäkohdat ovat johtaneet kahden johtajan irtisanomisiin.
