Kategoriat Arkkitehtuuri

Sama toimisto suunnitteli saksalaiskaupungin kaksi modernia maamerkkiä – Toinen on näyttelytila yhdelle jättimäiselle teokselle

Pienessä saksalaisessa Konstanzissa valmistuu tänä keväänä kaksi harvinaisen korkeaa rakennushanketta. Molemmat on suunnitellut berliiniläinen Sauerbruch Hutton.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 10. maaliskuuta 2026, 6:00
1 kommentti artikkeliin Sama toimisto suunnitteli saksalaiskaupungin kaksi modernia maamerkkiä – Toinen on näyttelytila yhdelle jättimäiselle teokselle
Panorama nousee Rein-joen rannalle. Kuva: Sauerbruch Hutton

Eteläsaksalaisessa noin 80000 asukkaan Konstanzin kaupungissa on kaksi korkeaa rakennusta, jotka erottuvat historiallisten kirkontornien muodostamasta siluetista.

  1. Sauerbruch Huttonin toimisto on suunnitellut myös Helsingin Jätkäsaareen ns. Airut-korttelin, jonka toteuttivat SRV ja Lumo.

