Kategoriat Suunnittelu

Susteran toimitusjohtaja vaihtuu

Yhtiö on viime kuukausien aikana saattanut päätökseen omistusjärjestelyn ja päivittänyt strategiansa.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 5. maaliskuuta 2026, 11:51
Sustera Groupin hallitus on nimittänyt diplomi-insinööri Elina Engmanin konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään 25.3.2026.

