Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Työelämä Uutiset

Talenomin YEL-selvitys: Lakiuudistus iski kovaa rakennusyrittäjiin

Rakennusalan yrittäjien YEL-maksut ovat nousseet Talenomin asiakastilastojen mukaan lähes 18 prosenttia vuosina 2022-2025.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 2. maaliskuuta 2026, 11:19
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Talenomin YEL-selvitys: Lakiuudistus iski kovaa rakennusyrittäjiin
Rakennusalan yrittäjät olivat YEL-selvityksessä tilastokakkosia. Tilannetta on tukaloittanut entisestään alan heikko suhdannetilanne. Kuva: Anne Kurki

Alivakuuttamisen vähentämiseen ja yrittäjien eläketurvan parantamiseen tähdännyt YEL-lain uudistus on johtanut merkittäviiin maksukorotuksiin eri toimialojen yrityksissä.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Kirjautuneena luet enemmän

Sinulla saattaa olla lukuoikeus sisältyen jäsenyyteesi tai organisaationne ryhmätilaukseen. Katso kaikki tilausvaihtoehdot ja kysy lisää.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Talenomin YEL-selvitys: Lakiuudistus iski kovaa rakennusyrittäjiin”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset