Kategoriat Asunnot

Valtion tukemia asuntoja ovat tällä vuosikymmenellä rakennuttaneet isot toimijat – Yli 130 rakennusalan yritystä pääsi rakentamaan

Enintään viisi hanketta toteuttaneita liikkeitä oli 73, ja niiden osuus rakennetuista asunnoista oli 26 prosenttia.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 10. maaliskuuta 2026, 11:11
Kuvituskuva.

Tuoreen selvityksen mukaan valtion tuella rakennettuja asuntoja rakennuttivat eniten suurten kaupunkien vuokrataloyhtiöt sekä suuret valtakunnalliset toimijat. Jälkimmäisiin kuuluvat esimerkiksi TA-yhtymä, Avain yhtiöt, A-Kruunu, Y-säätiö ja Asuntosäätiö.

