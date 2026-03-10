Valtion tukemia asuntoja ovat tällä vuosikymmenellä rakennuttaneet isot toimijat – Yli 130 rakennusalan yritystä pääsi rakentamaan
Enintään viisi hanketta toteuttaneita liikkeitä oli 73, ja niiden osuus rakennetuista asunnoista oli 26 prosenttia.
Tuoreen selvityksen mukaan valtion tuella rakennettuja asuntoja rakennuttivat eniten suurten kaupunkien vuokrataloyhtiöt sekä suuret valtakunnalliset toimijat. Jälkimmäisiin kuuluvat esimerkiksi TA-yhtymä, Avain yhtiöt, A-Kruunu, Y-säätiö ja Asuntosäätiö.
