Viisi kohdetta valittiin tyhjille kiinteistöille ratkaisuja etsivään hackathoniin
Hakemuksia tuli kaikkiaan 40.
Tyhjien tilojen hackathonhaasteeseen hakeneista tiimeistä on nyt valittu ne, jotka pääsevät ideoimaan kohteitaan eteenpäin. Hakemuksia tuli kaikkiaan 40 kappaletta 21:ltä eri tiimiltä, eli osa tiimeistä haki useampaan eri hackathoniin.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Kirjautuneena luet enemmän
Sinulla saattaa olla lukuoikeus sisältyen jäsenyyteesi tai organisaationne ryhmätilaukseen. Katso kaikki tilausvaihtoehdot ja kysy lisää.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Viisi kohdetta valittiin tyhjille kiinteistöille ratkaisuja etsivään hackathoniin”