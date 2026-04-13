Vesivekille uusi pääomasijoittaja – Pohjoismaissa paljon kasvunvaraa
Kasvua haetaan erityisesti salaojaremonteista ja yrityskiinteistöjen kattoturvaratkaisuista.
Kattoremontteihin erikoistuneen Vesivek-konsernin pääomistajaksi on noussut Capital Four -yhtiön hallinnoima rahasto. Suurimpana henkilöomistajana jatkaa edelleen Vesivek-konsernin toimitusjohtaja Kimmo Riihimäki. Hänen ja Capital Fourin lisäksi yhtiön takana on kaksi muuta pohjoismaista rahastoa.
Capital Fourin mukaan ulkopuolisen kosteudenhallinnan ja vedenohjauksen ratkaisuissa on Pohjoismaissa merkittäviä kasvumahdollisuuksia. Tiedotteen mukaan Vesivekin koon ja vahvan markkina-aseman todetaan luovan vahvan perustan näiden mahdollisuuksien hyödyntämiselle.
Riihimäen mukaan pohjoismaisten yhteistyökumppaneiden mukaantulo vahvistaa yhtiön kasvumahdollisuuksia ja tukee palvelutarjonnan laajentamista. Kasvua haetaan erityisesti salaojaremonteista ja yrityskiinteistöjen kattoturvaratkaisuista.
Vesivekin oma kattoturva- ja sadevesijärjestelmien tuotanto sijaitsee Orimattilassa. Yhtiö teki viime vuonna runsaan 61 miljoonan euron liikevaihdon ja työllisti noin sata henkilöä. Tulos oli 4,7 miljoonaa euroa miinuksella.
0 vastausta artikkeliin “Vesivekille uusi pääomasijoittaja – Pohjoismaissa paljon kasvunvaraa”