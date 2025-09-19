Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Massat kiertävät infrarakentajien kiertotalousalueilla – ”Teemme rakentamisen jätteistä uusia rakennustuotteita”

Infrarakentajien käsien kautta kulkee vuosittain valtavat määrät muun muassa purkubetonia. Yhtiöt hyödyntävät materiaaleja omissa hankkeissaan, mutta myyvät niitä myös ulos.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 19. syyskuuta 2025, 7:01
Tilaajille
Seulonta ja murskaus ovat tyypillisiä materiaalin käsittelyn tapoja Kreaten kiertotalousalueella Vantaan Aviapoliksessa. Kuva: Daniel Wallenius

500000 tonnia. Sen verran tavaraa liikkuu vuosittain Vantaan Aviapoliksessa sijaitsevan infrarakentaja Kreaten kiertotalousalueen läpi.

