Asuntosäätiö: Entistä useampi suomalainen pakkomuuton edessä
Kyselytutkimuksen mukaan lähes kolmannes pelkää joutuvansa muuttamaan lähitulevaisuudessa kasvavien asumiskustannusten vuoksi.
Asuntosäätiön tutkimuksen mukaan yhä useampi suomalainen on huolissaan asumiskustannusten noususta. Viime keväänä tehdyssä kyselyssä huolestuneiden osuus oli 60 prosenttia, mikä on viisi prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden 2025 alussa toteutetussa tutkimuksesta.
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