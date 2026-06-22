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Kategoriat Asunnot Suhdanne Talous Uutiset

Asuntosäätiö: Entistä useampi suomalainen pakkomuuton edessä

Kyselytutkimuksen mukaan lähes kolmannes pelkää joutuvansa muuttamaan lähitulevaisuudessa kasvavien asumiskustannusten vuoksi.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 22. kesäkuuta 2026, 8:56
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Kuvituskuva asuntokaupasta. Kuva: Hanna Pihlajamäki
Asuntosäätiön tutkimuksen mukaan 18 prosenttia haluaisi vaihtaa asuntoa, mutta taloudellinen tilanne ei anna siihen mahdollisuutta. Kuva: Hanna Pihlajamäki

Asuntosäätiön tutkimuksen mukaan yhä useampi suomalainen on huolissaan asumiskustannusten noususta. Viime keväänä tehdyssä kyselyssä huolestuneiden osuus oli 60 prosenttia, mikä on viisi prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden 2025 alussa toteutetussa tutkimuksesta.

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