Kone toimittaa 23 hissiä toimistotaloon Lontoossa
Toimistotalon julkisivu seuraa koko pituudeltaan muinaisen roomalaisen kaupunginmuurin linjaa.
KONE toimittaa 23 Kone Monospace 700 DX -hissiä toimistokiinteistön uudistushankkeeseen Lontoossa. Ne palvelevat noin 4 000 päivittäistä käyttäjää.
Aiemmin Winchester Housena tunnettu 75 London Wall -rakennus on poikkeuksellisen pitkä ja matala rakennus. Sen julkisivu seuraa koko 140 metrin pituudeltaan muinaisen roomalaisen kaupunginmuurin linjaa. Rakennus peruskorjataan kattavasti, ja siihen rakennetaan neljä uutta kerrosta.
Hanke kuvastaa Lontoossa yleistyvää suuntausta, jossa uudisrakentamisen sijaan pyritään modernisoimaan vanhoja toimistorakennuksia. Taustalla ovat kestävyystavoitteet ja laadukkaiden, entistä energiatehokkaampien toimistotilojen kasvanut kysyntä.
”Tämänkaltaiset hankkeet vaativat tiivistä yhteistyötä ja huolellista suunnittelua, jotta nykyaikaiset People Flow -ratkaisut saadaan sovitettua vanhoihin rakenteisiin”, Koneen Euroopan liiketoiminnasta vastaava johtaja Karla Lindahl sanoo.
Kohteen rakennuttavat Gamuda Land UK sekä Castleforge, ja urakoitsijana toimii Multiplex Construction Europe. Valmistuttuaan rakennus tarjoaa noin 41 800 neliömetriä toimistotilaa 13 kerroksessa.
Rakennuttajat tavoittelevat kohteelle ympäristösertifikaatteja, kuten Breeam Outstanding-, Well Core Platinum- ja Nabers UK 5-Star -luokituksia.
Kone kirjasi tilauksen vuoden 2026 alussa. Rakennuksen on määrä valmistua syyskuussa 2027, ja sen suunnittelusta vastaa Orms Architecture Design.
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