Asuntosäätiö ostaa kaksi asumisoikeusyhtiötä – säätiön asuntotarjonta laajenee uusille paikkakunnille
Asuntosäätiön asumisoikeusasuntojen kanta kasvaa kaupoissa yhteensä 649 asunnolla.
Asuntosäätiö kasvattaa asumisoikeusasuntojen kantaansa yrityskaupoilla. Mangrove Asumisoikeus ja KAS asumisoikeus siirtyvät Asuntosäätiön Asumisoikeus oy:n omistukseen. Kaupat vahvistavat Asuntosäätiön asemaa yhtenä Suomen suurimmista asumisoikeusasuntojen tarjoajista.
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