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Kaksi kolmesta asuntokaupasta tehdään jo digitaalisesti – vauhti kiihtyy myös kiinteistökaupoissa

Tänä kesänä jo 68 prosenttia kiinteistönvälittäjien tekemistä vanhojen asunto-osakkeiden kaupoista on tehty digitaalisesti.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 4. elokuuta 2026, 8:31
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Tammi-heinäkuussa Diasissa on tehty yhteensä 13 prosenttia enemmän digitaalisia asunto- ja kiinteistökauppoja kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Samalla digikaupat ovat ajaneet entistä selvemmin perinteisen pankkikonttoriasioinnin ohitse.

Asuntokauppa käy edelleen verkkaisesti, mutta kauppoja tehdään entistä enemmän digitaalisesti. Digitaalisen asuntokaupan DIAS-alustalla tehtiin heinäkuussa lähes 3 200 digitaalista asunto- ja kiinteistökauppaa, joista liki 2 400 oli asunto-osakkeiden kauppoja ja 828 kiinteistökauppoja, kertovat Digitaalinen asuntokauppa DIAS:n tilastot.

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