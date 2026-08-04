Kaksi kolmesta asuntokaupasta tehdään jo digitaalisesti – vauhti kiihtyy myös kiinteistökaupoissa Tänä kesänä jo 68 prosenttia kiinteistönvälittäjien tekemistä vanhojen asunto-osakkeiden kaupoista on tehty digitaalisesti.

Asuntokauppa käy edelleen verkkaisesti, mutta kauppoja tehdään entistä enemmän digitaalisesti. Digitaalisen asuntokaupan DIAS-alustalla tehtiin heinäkuussa lähes 3 200 digitaalista asunto- ja kiinteistökauppaa, joista liki 2 400 oli asunto-osakkeiden kauppoja ja 828 kiinteistökauppoja, kertovat Digitaalinen asuntokauppa DIAS:n tilastot.