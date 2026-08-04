Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!
Lue lisää
Kategoriat Yrityskauppa Infra Talous Uutiset

FCG yrityskaupoilla – Geopro Consulting saman katon alle

Toimitusjohtaja Tommi Kajasojan mukaan yrityskauppa tukee FCG:n strategista tavoitetta olla täyden elinkaaren suunnittelu- ja insinööritoimisto.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 4. elokuuta 2026, 13:58
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin FCG yrityskaupoilla – Geopro Consulting saman katon alle
FCG:n toimitusjohtajan Tommi Kaijasojan tavoitteena on tuplata yhtiön liikevaihto vuoteen 2030 mennessä. Kuva: Liisa Takala

FCG Finnish Consulting Group on hankkinut  Geopro Consultingin koko osakekannan. Helsinkiläinen insinööritoimisto on geoteknisen suunnittelun ja pohjarakentamisen asiantuntijayritys, jonka referensseihin kuuluu vaativia infrahankkeita eri puolilta Suomea.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “FCG yrityskaupoilla – Geopro Consulting saman katon alle”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset