FCG yrityskaupoilla – Geopro Consulting saman katon alle
Toimitusjohtaja Tommi Kajasojan mukaan yrityskauppa tukee FCG:n strategista tavoitetta olla täyden elinkaaren suunnittelu- ja insinööritoimisto.
FCG Finnish Consulting Group on hankkinut Geopro Consultingin koko osakekannan. Helsinkiläinen insinööritoimisto on geoteknisen suunnittelun ja pohjarakentamisen asiantuntijayritys, jonka referensseihin kuuluu vaativia infrahankkeita eri puolilta Suomea.
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