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Toivo Group kasvatti liikevaihtoaan – alkuvuoden tulos otti takapakkia

Toivo Group kertoo tehneensä tammi-kesäkuussa sopimukset yhteensä 213 asunnon rakentamisesta. Se on tuplasti enemmän kuin vuotta aiemmin. Uusia hankkeita puolestaan käynnistyi yhteensä 60 kappaletta.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 5. elokuuta 2026, 8:59
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Toimitusjohtaja Markus Myllymäen mukaan yhtiö on edennyt tänä vuonna kaikilla keskeisillä osa-alueilla ja ottanut samalla myös markkinaosuuksia.

Kiinteistökehittäjä Toivo Group teki vuoden 2026 toisella neljänneksellä liikevaihtoa 24,5 miljoonaa euroa, mikä on tuplasti enemmän kuin huhti-kesäkuussa 2025.

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