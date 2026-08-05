Toivo Group kasvatti liikevaihtoaan – alkuvuoden tulos otti takapakkia
Toivo Group kertoo tehneensä tammi-kesäkuussa sopimukset yhteensä 213 asunnon rakentamisesta. Se on tuplasti enemmän kuin vuotta aiemmin. Uusia hankkeita puolestaan käynnistyi yhteensä 60 kappaletta.
Kiinteistökehittäjä Toivo Group teki vuoden 2026 toisella neljänneksellä liikevaihtoa 24,5 miljoonaa euroa, mikä on tuplasti enemmän kuin huhti-kesäkuussa 2025.
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