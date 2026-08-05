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Kategoriat Rakennustuote Rakentaminen Uutiset

Vakion kylppärimoduuleille avautui vientiväylä Omaniin – yhteisprojekti intialaiskumppanin kanssa

Kylpyhuonemoduulit valmistetaan Vakio JBFL:n tehtaalla Intian Alwarissa ja kuljetetaan suoraan asennuspaikalle Omaniin.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 5. elokuuta 2026, 14:05
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Moduulit tulevat työmaalle valmiiksi laatoitettuna, kalustettuina sekä talotekniikalla varustettuina. Toimitusten on määrä alkaa vuoden 2026 aikana.

Suomalaisen rakennusteknologiayhtiö Vakion ja intialaisen JB Fabinfran yhteisyritys Vakio JBFL on saanut ison vientisopimuksen Omaniin.

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