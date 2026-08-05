Vakion kylppärimoduuleille avautui vientiväylä Omaniin – yhteisprojekti intialaiskumppanin kanssa
Kylpyhuonemoduulit valmistetaan Vakio JBFL:n tehtaalla Intian Alwarissa ja kuljetetaan suoraan asennuspaikalle Omaniin.
Suomalaisen rakennusteknologiayhtiö Vakion ja intialaisen JB Fabinfran yhteisyritys Vakio JBFL on saanut ison vientisopimuksen Omaniin.
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