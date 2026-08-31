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Kategoriat Rakentaminen Työelämä Uutiset

Teollisuusliitto: Valtion puututtava Kotkan tehdastyömaan väärinkäytöksiin

Teollisuusliiton mukaan tehdastyömaalla työskentelevien kiinalaisten työehdoissa ja kohtelussa on paljastunut vakavia ongelmia.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 31. elokuuta 2026, 11:51
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Ei kommentteja artikkeliin Teollisuusliitto: Valtion puututtava Kotkan tehdastyömaan väärinkäytöksiin

Teollisuusliitto vaatii valtio-omistajaa puuttumaan Kotkan akkumateriaalitehtaan työmaalla ilmenneisiin epäkohtiin ja laajamittaiseen työperäiseen hyväksikäyttöön. Asiasta on tänään uutisoinut myös Yle.

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