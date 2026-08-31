Teollisuusliitto: Valtion puututtava Kotkan tehdastyömaan väärinkäytöksiin
Teollisuusliiton mukaan tehdastyömaalla työskentelevien kiinalaisten työehdoissa ja kohtelussa on paljastunut vakavia ongelmia.
Teollisuusliitto vaatii valtio-omistajaa puuttumaan Kotkan akkumateriaalitehtaan työmaalla ilmenneisiin epäkohtiin ja laajamittaiseen työperäiseen hyväksikäyttöön. Asiasta on tänään uutisoinut myös Yle.
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