Nämä ovat Vuoden työmaa -kilpailun ehdokkaat Rakennuslehden perinteisessä Vuoden työmaa -kilpailussa on ehdokkaana ennätykselliset 12 työmaata. Mukana kilpailussa on infra-, asunto-, toimitila- ja kouluhankkeita.

Kuuntele juttu

Rakennuslehden tuomaristo on valinnut vuoden työmaan 1980-luvun puolivälistä alkaen. Viime vuonna kilpailun voitti Helsingin keskustaan noussut toimisto- ja liikekiinteistö Signe. Kohteen rakennuttaja oli Sponda ja projektinjohtourakoitsija Jatke Toimitilat.

Lue lisää: Vuoden työmaa -kilpailun voittaneen Jatkeen Signe on taidolla ja tiedolla johtamisen huippusuoritus

Työmaakilpailun päätavoitteena on aina vuodesta 1986 lähtien nostaa työmaahenkilöstön arvostusta ja parantaa koko alan osaamista.

Lue lisää: Työmaakilpailu on kannustanut rakentajia parempaan jo 40 vuotta

Kilpailussa etsitään parhaiten johdettua, vaativaa työmaata, jonka ratkaisut esimerkiksi kosteudenhallinnan, työturvallisuuden, laadun, yhteistoiminnan tai tuotannon tehokkuuden kehittämisen osalta ovat hyviä malleja alalle.

Tämän vuoden työmaakilpailussa vuoden erityisteemaksi valittiin johtaminen ja vuorovaikutus hankkeessa.

Vuoden työmaa -kilpailussa ehdokkaana ovat: Koskelan Varikkohanke, Helsingin Renata, Cleantech Garden I, Fazerin suklaatehdas, Hailuodon kiinteä yhteys -hanke, Uusi Laakson yhteissairaala -hanke, Metallum, Nissnikun monitoimijatalo, Tampereen henkilöratapiha, Terveystalon lääkärikeskus ja sairaala, Hangonsillan koulu ja päiväkoti Vilinä ja Vuosaaren tietunnelin korjausinvestointi.

Rakennuslehti esittelee kaikki ehdokkaat niin printissä kuin verkossa. Paperisessa lehdessä jutut ilmestyvät 4.9. Verkossa ensimmäiset neljä ehdokasta esitellään aakkosjärjestyksen mukaisesti 4.9., seuraavat neljä 7.9. ja loput neljä 8.9.

Kilpailutuomaristossa ovat vakiojäseninä Diana Råman (puheenjohtaja) RKL:stä, Heikki Heikkonen Rakennuslehdestä, Jukka Hietavirta lupa- ja valvontavirastosta, Anssi Koskenvesa Mittaviivasta, Matti Kruus Indeprosta ja Anu Kuoppamäki A-Insinööreistä. Johtamisteeman siivittämänä vierailevana tuomarina on Melina Näätänen valmennusyritys Rokmindista.

Voittaja julkistetaan Finnbuild-messuilla Helsingin Messukeskuksessa syyskuun viimeisenä päivänä.