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Kategoriat Talotekniikka

Are sai viiden miljoonan talotekniikkaurakan kouluhankkeesta

Rakentaminen käynnistyy syksyllä 2026. Kohteen on määrä valmistua keväällä 2028. Pääurakoitsijana toimii Lujatalo.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 17. syyskuuta 2026, 9:48
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Havainnekuva. Kuva: Arkkitehdit Kontukoski

Talotekniikkayritys Are on saanut talotekniikkaurakan Halkokarin koulu- ja päiväkotihankkeesta Kokkolassa. Are vastaa hankkeen lämpö-, vesi-, ilmanvaihto- ja automaatiourakasta. Sopimuksen arvo on noin viisi miljoonaa euroa.

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