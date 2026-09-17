Are sai viiden miljoonan talotekniikkaurakan kouluhankkeesta
Rakentaminen käynnistyy syksyllä 2026. Kohteen on määrä valmistua keväällä 2028. Pääurakoitsijana toimii Lujatalo.
Talotekniikkayritys Are on saanut talotekniikkaurakan Halkokarin koulu- ja päiväkotihankkeesta Kokkolassa. Are vastaa hankkeen lämpö-, vesi-, ilmanvaihto- ja automaatiourakasta. Sopimuksen arvo on noin viisi miljoonaa euroa.
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