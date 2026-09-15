Building 2030 on osoittanut tarpeellisuutensa rakentajille Akateeminen maailma ja yritykset voivat lyödä kättä ja saavuttaa merkittäviä tuloksia halutessaan.

Artikkeli tiivistettynä Building 2030 -ohjelma on kehittänyt rakennusalaa jo kymmenen vuotta ja tuonut tutkimustuloksia tehokkaasti työmaille.

Ohjelma on parantanut vuoropuhelua yliopiston ja teollisuuden välillä, mikä on edistänyt uusia toimintamalleja ja parantanut tuottavuutta, kuten tahtituotannon käyttöönottoa.

Kansainvälisiä parhaita käytäntöjä on hyödynnetty, ja koko rakennusalan ketju on nyt mukana hankkeessa.

Aktiivinen yhteistyö tutkimuksen ja yritysten välillä nähdään myös tärkeänä nuorten sitouttamisessa alalle. Tämä on tekoälyn luoma ja toimittajan tarkistama tiivistelmä. Avaa

Aalto-yliopiston puitteissa toimiva rakennusalan teknologia- ja kehittämisohjelma Building 2030 täyttää jo kymmenen vuotta. Yhdessä vuosikymmenessä on saatu valtavasti aikaan sekä tutkimustietoa että tuloksia ja teoriaa on jalkautettu poikkeuksellisen hyvällä menestyksellä myös työmaailmaan.