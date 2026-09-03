Kajaanilainen datakeskus rakentuu vahvasti paikallisin voimin – konesalitilan seinissä käytetään noin 450 kuutiota CLT-massiivipuuta Datakeskuksen toiminta käynnistyy vuoden 2027 lopussa.

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SRV:n rakennustyöt Lumi-tekoälytehtaan datakeskuksen työmaalla ovat edenneet Kajaanin Renforsin Rannassa.

CSC – Tieteen tietotekniikan keskukselle toteutettavassa hankkeessa vanhan paperitehtaan noin 200 metriä pitkä paperikonehalli muutetaan uuden sukupolven Lumi-AI-supertietokoneen ja kokeellisen Lumi-IQ-kvanttitietokoneen käyttöön. Uusi datakeskus käynnistää toimintansa loppuvuodesta 2027.

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Tammikuussa 2026 käynnistyneellä työmaalla työskentelee tällä hetkellä noin 115 henkilöä ja kiireisimmillään hankkeen vahvuus tulee olemaan noin 150 henkilöä. Hanke työllistää vahvasti paikallisia ammattilaisia: rakennustyöt on tehty pääsääntöisesti paikallisin voimin ja talotekniikan osalta puolet tekijöistä tulee Kainuun alueelta.

”Hanke on edennyt hienosti aikataulussaan ja tiiviissä yhteistyössä tilaajan kanssa. Hankkeessa pääsemme hyödyntämään kokemustamme huipputeknologiaa sisältävien tilojen toteuttamisesta laadukkaasti, vastuullisesti ja energiatehokkaasti, korkea laatu- ja työturvallisuuden taso huomioiden. Talotekniikan osuus hankkeesta on luonnollisesti merkittävä, ja oma talotekniikan huippuosaajien tiimimme varmistaa, että ratkaisut vastaavat tilaajan tavoitteisiin ja huipputeknologian asettamiin vaatimuksiin”, SRV:n yksikönjohtaja Jarkko Salmenoja sanoo.

Kajaanin hankkeen lisäksi SRV rakentaa parhaillaan DayOnelle vuonna 2027 valmistuvaa datakeskusta Lahden Kiveriössä. Aiemmin SRV on myös toteuttanut Telialle Helsinki Data Centerin.

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CSC:n toimitusjohtaja Kimmo Koski painottaa, että hanke on merkittävä myös paljon itse rakennusta laajemmasta näkökulmasta. Datakeskukset muodostavat tärkeän osan digitaalista infrastruktuuria ja sitä ympäröivää ekosysteemiä, joiden varaan niin suurteholaskenta, tekoäly kuin datavetoiset palvelutkin rakentuvat. Tämän investoinnin tavoitteena on luoda edellytykset sille, että tutkijat, yritykset ja julkiset organisaatiot saavat käyttöönsä ne laskentaresurssit, joita yhä monimutkaisempien haasteiden ratkaiseminen edellyttää.

Hankkeen harjannostajaisia vietetään tänään 3. syyskuuta.

Talotekniikan osuus korostuu

Vuoden 2027 alussa käynnistyy puoli vuotta kestävä talotekniikan käyttöönotto- ja testausvaihe.

Tekoälytehtaan datakeskuksen rakentamisessa korostuvatkin mittava talotekniikan osuus, jäähdytys, sähkönsyöttö ja eri järjestelmien yhteensovittaminen. Etenkin sähkötöiden osuus hankkeessa on poikkeuksellisen suuri.

Tulevan toiminnan kannalta tärkeää on käytönaikaisen olosuhdehallinnan tarkkuus, kuten lämpötilan pitäminen oikealla tasolla. Tätä varten asennetaan muun muassa noin 3,5 kilometriä hitsattua nestejäähdytysputkistoa.

Hankkeessa on hyödynnetty mahdollisimman paljon olemassa olevan entisen paperikonehallin rakenteita. Konesalitilan seinissä käytetään noin 450 kuutiota CLT-massiivipuuta. CLT-elementit tulevat lähialueelta Kuhmosta, josta myös käytetty puuraaka-aine on peräisin.

Talotekniikkaa varten tiloihin on myös tehty kantavia teräsrakenteita, joissa on käytetty terästä yhteensä noin 326 tonnia.

Lumi-tekoälytehdas on yksi Euroopan unionin tekoälytehtaista.