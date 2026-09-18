Työntekijä putosi telineiltä rakennustyömaalla – Työnjohtaja ja yhtiö tuomittiin sakkoihin
Työntekijä putosi rakennustelineiltä, ja oikeus löysi useita puutteita toiminnasta työmaalla.
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut rakennusalan yhtiön Suomen toimintaa johtaneen työnjohtajan 25 päiväsakon rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi oikeus tuomitsi yhtiölle 850 euron yhteisösakon.
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