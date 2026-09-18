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Kategoriat Työelämä

Työntekijä putosi telineiltä rakennustyömaalla – Työnjohtaja ja yhtiö tuomittiin sakkoihin

Työntekijä putosi rakennustelineiltä, ja oikeus löysi useita puutteita toiminnasta työmaalla.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 18. syyskuuta 2026, 9:15
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Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut rakennusalan yhtiön Suomen toimintaa johtaneen työnjohtajan 25 päiväsakon rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi oikeus tuomitsi yhtiölle 850 euron yhteisösakon.

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