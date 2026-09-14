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Kategoriat Infra Rakentaminen Uutiset

KSBR pääsee rakennustöihin – työkohteena datakeskuksen maanalaiset rakenteet

Töiden on määrä valmistua ensi vuoden loppuun mennessä. Urakan sijaintipaikkakuntaa ei kerrota.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 14. syyskuuta 2026, 11:09
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Ei kommentteja artikkeliin KSBR pääsee rakennustöihin – työkohteena datakeskuksen maanalaiset rakenteet
KSBR:n kaivurit aloittavat pian datakeskuksen infrarakennustyöt. Kuva ei liity kyseiseen hankkeeseen. Kuva: KSBR

GRK-konserniin kuuluva Keski-Suomen Betonirakenne (KSBR) on voittanut datakeskushankkeen infraurakan. Urakka sisältää datakeskusalueen maanalaisen tekniikan ja infra- ja betonirakennetöitä, jotka käynnistyvät vielä kuluvan syyskuun aikana.

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