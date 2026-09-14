KSBR pääsee rakennustöihin – työkohteena datakeskuksen maanalaiset rakenteet Töiden on määrä valmistua ensi vuoden loppuun mennessä. Urakan sijaintipaikkakuntaa ei kerrota.

GRK-konserniin kuuluva Keski-Suomen Betonirakenne (KSBR) on voittanut datakeskushankkeen infraurakan. Urakka sisältää datakeskusalueen maanalaisen tekniikan ja infra- ja betonirakennetöitä, jotka käynnistyvät vielä kuluvan syyskuun aikana.