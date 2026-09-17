Kreate sai tasoristeysten poistourakan Lapista
Yli seitsemän miljoonan urakassa poistetaan kaksi tasoristeystä ja korvataan ne uudella alikulkusillalla sekä tiejärjestelyillä.
Kreate on allekirjoittanut Väyläviraston kanssa sopimuksen Kemissä sijaitsevasta Järppi-Kemi, Ouluntie -tasoristeysten poistourakasta. Yli seitsemän miljoonan urakassa poistetaan kaksi tasoristeystä ja korvataan ne uudella alikulkusillalla sekä tiejärjestelyillä.
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