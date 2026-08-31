Sodankylässä on käynnissä ainutlaatuinen patotyömaa
Kelukosken voimalaitokseen rakennetaan uusi patoluukku. Vastaavaa ei ole tässä mittakaavassa tehty Suomessa aiemmin.
Suomeen on viimeksi rakennettu kokonaan uusi patoluukku vuonna 2001, kun Kelukosken voimalaitos Sodankylässä valmistui. Nyt saman, Kemijoen sivujoessa Kitisessä sijaitsevan laitoksen maapatoon rakennetaan toinen patoluukku. Kyse on hyvin harvinaisesta hankkeesta.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Sodankylässä on käynnissä ainutlaatuinen patotyömaa”