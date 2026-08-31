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Kategoriat Infra

Sodankylässä on käynnissä ainutlaatuinen patotyömaa

Kelukosken voimalaitokseen rakennetaan uusi patoluukku. Vastaavaa ei ole tässä mittakaavassa tehty Suomessa aiemmin.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 31. elokuuta 2026, 6:00
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Ilmakuva Kelukosken voimalaitoksesta ennen rakennustöiden aloittamista. Uusi patoluukku rakennetaan nykyisen patoluukun vasemmalle puolelle. Kuva: Kemijoki oy Kuva: Kemijoki Oy/ Marko Junttila

Suomeen on viimeksi rakennettu kokonaan uusi patoluukku vuonna 2001, kun Kelukosken voimalaitos Sodankylässä valmistui. Nyt saman, Kemijoen sivujoessa Kitisessä sijaitsevan laitoksen maapatoon rakennetaan toinen patoluukku. Kyse on hyvin harvinaisesta hankkeesta.

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