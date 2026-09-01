Kovan onnen ratasilta rakentuu toisella yrittämällä – Onnistuminen vaati uudet suunnitelmat ja poikkeuksellisia paalutustöitä
Kiteen Syrjäsalmella yritetään rakentaa uutta ratasiltaa nyt toista kertaa, kun ensimmäinen yritys kaatui siihen, että vanha silta ei kestänyt uuden rakentamista. Sen jälkeen silta suunniteltiin uudelleen ja uuteen paikkaan.
Toinen kerta toden sanoo.
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