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Kategoriat Infra

Kovan onnen ratasilta rakentuu toisella yrittämällä – Onnistuminen vaati uudet suunnitelmat ja poikkeuksellisia paalutustöitä

Kiteen Syrjäsalmella yritetään rakentaa uutta ratasiltaa nyt toista kertaa, kun ensimmäinen yritys kaatui siihen, että vanha silta ei kestänyt uuden rakentamista. Sen jälkeen silta suunniteltiin uudelleen ja uuteen paikkaan.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 1. syyskuuta 2026, 8:00
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Ei kommentteja artikkeliin Kovan onnen ratasilta rakentuu toisella yrittämällä – Onnistuminen vaati uudet suunnitelmat ja poikkeuksellisia paalutustöitä
Vanha ratasilta oikealla on rakennettu olosuhteiltaan parhaaseen paikkaan. Alun perin uusi silta piti rakentaa aivan sen viereen, mutta vanha silta ei kestänyt rakentamista. Kuva: Riku Varonen / YIT

Toinen kerta toden sanoo.

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