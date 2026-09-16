Yli 30-vuotisen uran Lujabetonilla tehnyt johtaja eläköityy – yhtiö nimitti kaksi uutta liiketoimintajohtajaa
Myös uusilla nimityksillä on takanaan pari vuosikymmentä Lujabetonilla.
Lujabetonin elementtiyksikön johtaja Kari Turunen siirtyy suunnitellusti eläkkeelle tämän vuoden lopussa. Turunen on tehnyt poikkeuksellisen pitkän uran Lujabetonilla. Hän on työskennellyt yhtiössä 33 vuoden ajan.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Yli 30-vuotisen uran Lujabetonilla tehnyt johtaja eläköityy – yhtiö nimitti kaksi uutta liiketoimintajohtajaa”