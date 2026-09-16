Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!
Lue lisää
Kategoriat Rakennustuote

Yli 30-vuotisen uran Lujabetonilla tehnyt johtaja eläköityy – yhtiö nimitti kaksi uutta liiketoimintajohtajaa

Myös uusilla nimityksillä on takanaan pari vuosikymmentä Lujabetonilla.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 16. syyskuuta 2026, 10:52
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Yli 30-vuotisen uran Lujabetonilla tehnyt johtaja eläköityy – yhtiö nimitti kaksi uutta liiketoimintajohtajaa
Kuvituskuva. Kuva: Lujabetoni

Lujabetonin elementtiyksikön johtaja Kari Turunen siirtyy suunnitellusti eläkkeelle tämän vuoden lopussa. Turunen on tehnyt poikkeuksellisen pitkän uran Lujabetonilla. Hän on työskennellyt yhtiössä 33 vuoden ajan.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Yli 30-vuotisen uran Lujabetonilla tehnyt johtaja eläköityy – yhtiö nimitti kaksi uutta liiketoimintajohtajaa”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset