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Syksyn tullessa paloriskit rakennuksissa huolettavat asiantuntijoita

Syksyllä rakennusalalla yritetään saada urakoita valmiiksi ennen talvea, mikä voi johtaa huolimattomuuteen tulitöissä ja aiheuttaa tarpeettomia riskejä.

 

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 10. syyskuuta 2026, 8:12
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Ei kommentteja artikkeliin Syksyn tullessa paloriskit rakennuksissa huolettavat asiantuntijoita
Tulitöissä syntyy kipinöitä, kun käytetään liekkiä tai muuta korkeaa lämpöä. Syksyllä riskit kumuloituvat kiireessä ja tarpeessa sulatella tai kuivata mestoja.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on huolissaan tulitöiden aiheuttamien tulipalojen määrästä. Syyskuun alkuun mennessä määrä on jo lähes koko vuoden tasolla pariin viime vuoteen verrattuna.

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