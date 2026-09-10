Syksyn tullessa paloriskit rakennuksissa huolettavat asiantuntijoita
Syksyllä rakennusalalla yritetään saada urakoita valmiiksi ennen talvea, mikä voi johtaa huolimattomuuteen tulitöissä ja aiheuttaa tarpeettomia riskejä.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on huolissaan tulitöiden aiheuttamien tulipalojen määrästä. Syyskuun alkuun mennessä määrä on jo lähes koko vuoden tasolla pariin viime vuoteen verrattuna.
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