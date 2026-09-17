Visioarkkitehti jätti päivätyön ja lähti päätoimiseksi yrittäjäksi – ”Tässä oli monia pieniä puroja, joista nyt sitten tuli iso joki, joka vei mennessään” Firalla visioarkkitehtina työskennellyt Tero Vanhanen on jättänyt yhtiön ja keskittyy päätoimiseen yrittäjyyteen. Vanhasen ura Firassa kesti kuukauden yli kymmenen vuotta.

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”Moni mentori on yrittänyt vuosien varrella houkutella minua yrittäjyyden pariin, mutta olen ollut liian turvallisuushakuinen ja tylsä. Kun nyt tuli 51 vuotta mittariin, ei ollut enää tekosyitä”, Vanhanen sanoo.

Oma yritys, Tero Vanhanen Ltd, Vanhasella on ollut jo kahdeksan vuotta. Päätoimiseen yrittäjyyteen oli hänen mukaansa useita syitä. Yksi niistä on asuntomarkkinan huono tilanne, toinen puolestaan se, että hän liittyi viime kesänä Vakio Globalin osakkaaksi.

”Päivätöissä ei voi sooloilla yhtä vapaasti kuin yrittäjänä. Tässä oli monia pieniä puroja, joista nyt sitten tuli iso joki, joka vei mennessään.”

Vakiointia Intiassa

Vanhanen on erityisen innoissaan juuri Vakio Globalista, jonka mahdollisuuksia hän kuvaa rajattomiksi. Viime vuonna perustetun yrityksen tavoitteena on tehdä suomalaisten kumppaniyritysten kanssa vakioidun teollisen rakentamisen läpimurto Intiassa.

”Se markkina on ihan loputon. Sen vuoksi teolliseen rakentamiseen sekä valmistamiseen on siellä huomattavasti paremmat mahdollisuudet kuin täällä.”

Intian rakennusmarkkinan koko on yli 700 miljardia euroa vuodessa. Summa on niin iso, että tuotannon skaalaamiselle on hyvät mahdollisuudet.

”Jos tuosta saa pienenkin prosentin, niin se on jo todella iso markkina”, Vanhanen sanoo.

Vakion konseptiin kuuluu sen verkkosivujen mukaan muun muassa esivalmistusratkaisujen ja tahtituotannon käyttäminen sekä suunnitelmakirjasto, joka tarjoaa valmiiksi suunniteltuja ratkaisuja sen sijaan että hankkeet suunniteltaisiin tyhjästä uudelleen.

”Vaikka aina ajatellaan, että rakennusten pitäisi olla kauhean erilaisia, ne ovat oikeasti aika samanlaisia. Intiassa pääsee vakioimaan ja kopioimaan paljon helpommin kuin Suomessa”, Vanhanen sanoo.

Pitkä ura eri tehtävissä

Vuonna 2001 Tampereen teknillisestä yliopistosta arkkitehdiksi valmistuneen Vanhasen 25-vuotinen ura alkoi vuosituhannen alussa Lahden kaupungin kaavoitusarkkitehtina. Tämän jälkeen hän on työskennellyt suunnittelupäällikkönä FCG:llä, kehitysjohtajana nykyisin Lumo koteina tunnetulla VVO:lla, myynti ja kehitysjohtajana jo konkurssiin ajautuneella moduulirakentaja Neapolla sekä Hartelan ja Temotekin kehitysjohtajana.

Tämän lisäksi hän on ollut osakkaana kiinteistökehittäjä Identiassa sekä hirsitalorakentaja Polarhousessa.

Jatkossa Vanhanen aikoo lisäksi tehdä suunnittelutöitä yrityksensä kautta sekä toimia puhujana. Jo tähän mennessä hän on pitänyt arviolta 500 esitelmää eri osaamisalueiltaan.

”Olen toiminut alalla useissa eri tehtävissä ja pystyn tarjoamaan eri näkökulmia”, hän sanoo.

Hän jatkaa yhä myös Firan osakkaana, kiinteistökehittäjänä ja sijoittajana.