Tuotantotalousinsinööri viihtyy vuokra-asuntobisneksessä Sato sai syksyn tullen uuden luotsin vuokra-asuntoliiketoimintaansa.

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Pestiin löytyi sopiva kandidaatti talon sisältä, sillä siihen tarttui aiemmin muun muassa myyntijohtajana työskennellyt Olli Tång. Urakkana on sorvata Satosta entistä asiakaslähtöisempi ja kannattavampi toimija vuokra-asuntomarkkinoille.

Nousit uraportailla liiketoimintajohtajaksi. Millainen on vastuualueesi ja millaista joukkuetta luotsaat?

Vastaan Saton vuokra-asuntoliiketoiminnan kannattavuudesta, kiinteistöjen ylläpidosta ja operatiivisesta toiminnasta sekä asuntoliiketoiminnan kehittämisestä. Meitä on tässä segmentissä noin 170, joista suurin osa työskentelee suoraan asiakasrajapinnassa kiinteistöillä.

Mitä pitäisi saada lähivuosina aikaiseksi?

Kehitämme liiketoimintaa entistä asiakaslähtöisemmäksi, sillä tyytyväiset asukkaat ovat onnistumisen tärkein mittari. Myös datalla on tärkeä rooli johtamisen tukena. Merkittävä osa alkuajasta kuluu siihen, että tutustun tiimiläisiini ja tapaamme työskennellä.

Sato osti keväällä OP Vuokrakodeilta yli 600 asuntoa. Minkä verran niissä on vielä sulateltavaa?

Koeponnistimme prosessit jo vuosi sitten, kun hankimme OP-Vuokratuotolta noin tuhat uutta asuntoa. Niiden vuokraus ja portfolion haltuunotto sujuivat ongelmitta, eikä keväinen hankinta tehnyt tähän poikkeusta. Investoinnit ovat olleet onnistuneita, sillä asunnot ovat uusia, energiatehokkaita ja niissä on hyvä sijainti. Myös vuokrausaste oli jo valmiiksi yli markkinan keskiarvon.

Olli Tång Syntynyt Salossa 1988

Diplomi-insinööri, tuotantotalous, LUT, 2013

Liiketoimintajohtaja, asuntoliiketoiminta, Sato, 2026–

Myyntijohtaja, Sato, 2023–2026

Aluejohtaja, Pietari, Sato, 2020–2023

Myynti- ja kehitysjohtaja, YE-International Russia, 2016–2020

Kehityspäällikkö, kehitysinsinööri, SRV Russia, 2013–2016

Harrastukset: hiihto, pyöräily, mökkeily ja golf

Mitä alan toimijoilla on opittavaa asuntomarkkinakriisistä?

Ala toimii markkinaehtoisesti, eli asuntoja rakennetaan ennustetun kysynnän mukaan. Nollakorkojen aikaan niitä kuitenkin tehtiin enemmän kuin kaupunkien asukasluku lopulta kasvoi. Nyt toimijat ovat sopeutuneet nykytilanteeseen, ja Satossakin tehtiin syksyllä 2022 päätös, ettei uusia vuokra-asuntoja toistaiseksi rakenneta. Se oli mielestämme välttämätöntä, jotta markkinoille löytyy taas tasapaino.

Olet tuotantotalouden diplomi-insinööri. Mikä veti aikanaan kiinteistö- ja rakennusalalle?

Kiinteistöt ovat konkreettisia hyödykkeitä, ja niillä on laajat vaikutukset elinoloihimme. Toki matkassa tälle toimialalle on ollut mukana myös sattumaa. Koen tämän kuitenkin omakseni, ja ala on tarjonnut työuralla mielenkiintoisia haasteita.

Olet työskennellyt myös Venäjällä. Millaista oppia sieltä kertyi?

Resilienssiä, ratkaisu- ja luovimiskykyä sekä periksiantamattomuutta. Venäjällä tilanteet muuttuvat nopeasti, ja mikäli siellä pärjää, niin sitten pärjää melkein missä tahansa.

Mitkä ovat olleet työurasi tähtiprojekteja?

Ylsimme vuonna 2021 Venäjällä korkeimpaan alueelliseen vuokrausasteeseen. Ollessani myyntijohtaja paransimme työntekijä- ja asiakastyytyväisyyttä sekä tehokkuutta.