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Kategoriat Infra Energia Rakentaminen Uutiset

Tutkimustulos: Vetyvarastoissa on edessä iso louhintaurakka

Business Finlandin rahoittamassa HUG-hankkeessa oli VTT:n ja GTK:n lisäksi mukana lähes kaksikymmentä Suomen vetytaloudessa toimivaa yrityskumppania.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 19. lokakuuta 2026, 11:16
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Tutkimuksen mukaan 40 000 kuutiometrin vetyvaraston rakentaminen maksaa noin 30 miljoonaa euroa. Rakentaminen kestää suunnittelu- ja luvitusvaiheet huomioiden 4–5 vuotta.

Maanrakentajilla riittää lähivuosina töitä myös vetyvarastojen parissa, mikäli VTT:n, Geologian tutkimuskeskus GTK:n sekä vetytalous- ja rakennusalan yritysten yhteisen tutkimuksen tulokset muuttuvat konretiaksi.

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