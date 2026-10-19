Tutkimustulos: Vetyvarastoissa on edessä iso louhintaurakka
Business Finlandin rahoittamassa HUG-hankkeessa oli VTT:n ja GTK:n lisäksi mukana lähes kaksikymmentä Suomen vetytaloudessa toimivaa yrityskumppania.
Maanrakentajilla riittää lähivuosina töitä myös vetyvarastojen parissa, mikäli VTT:n, Geologian tutkimuskeskus GTK:n sekä vetytalous- ja rakennusalan yritysten yhteisen tutkimuksen tulokset muuttuvat konretiaksi.
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