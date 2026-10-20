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Kategoriat Rakentaminen Uutiset

Valtion virastotalo Mikkelissä peruskorjataan nykyaikaan

Asiakaspalvelutehtävien vuoksi ääneneristys ja äänenjohtavuus ovat erityisen tärkeitä.

Kirjoittaja Vesa Tompuri
Kirjoitettu 20. lokakuuta 2026, 6:04
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Valtion virastotalo Mikkelissä on edennyt peruskorjaus ikään. Kuva: Peppi Lokka

Senaatti-kiinteistöt kunnostuttaa 60-vuotiasta valtion virastotaloa Mikkelissä. Hanke liittyy valtion omistamien toimitilojen käytön tehostamiseen, jonka tavoitteena ovat sekä kustannussäästöt että eri virastojen entistä parempi toiminnallinen synergia.

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