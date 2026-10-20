Valtion virastotalo Mikkelissä peruskorjataan nykyaikaan
Asiakaspalvelutehtävien vuoksi ääneneristys ja äänenjohtavuus ovat erityisen tärkeitä.
Senaatti-kiinteistöt kunnostuttaa 60-vuotiasta valtion virastotaloa Mikkelissä. Hanke liittyy valtion omistamien toimitilojen käytön tehostamiseen, jonka tavoitteena ovat sekä kustannussäästöt että eri virastojen entistä parempi toiminnallinen synergia.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Valtion virastotalo Mikkelissä peruskorjataan nykyaikaan”