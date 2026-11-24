Digitaalinen tilannekuva auttaa projektijohtamisessa – Tampereen henkilöratapihassa hyödynnetään poikkeuksellisen laajaa yhdistelmämallia
Yhteinen tilannetietoisuus muuttaa johtamista reagoivasta ennakoivaksi.
Digitaalinen tilannekuva on ajantasainen, sähköisessä muodossa oleva kokonaiskuva rakennushankkeesta. Siinä voidaan tuoda esille esimerkiksi kustannusten kumulatiivista toteumaa, hankintoja ja riskiseurantaa.
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