Jatke aloitti ensimmäisen datakeskusurakkansa Mäntsälässä – mielii lisäsiivua markkinoista
Myös Nebiuksen ensimmäinen Suomen datakeskus sijaitsee Mäntsälässä.
Jatke Toimitilat on aloittanut Nebiukselle tulevan datakeskuksen rakennustyöt Mäntsälässä. Urakka sisältää datakeskuksen maanrakennus- ja rakennustekniset työt. Valmistuessaan datakeskuksen teho tulee olemaan 70 MW.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Jatke aloitti ensimmäisen datakeskusurakkansa Mäntsälässä – mielii lisäsiivua markkinoista”