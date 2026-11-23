Datakeskusbuumi siivittää myös konevuokrausta – vauhti kiihtyy edelleen ensi vuonna
Kuluvalle vuodelle ennustetaan kuuden prosentin ja ensi vuodelle kahdeksan prosentin kasvulukuja.
Vaikka asuntorakentaminen on alamaissa, eletään konevuokraamoissa kiireisiä aikoja. Nyt kysyntää kasvattavat datakeskukset, teollisuusinvestoinnit sekä julkisen sektorin rakennushankkeet.
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