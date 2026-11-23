Kouvolan uimahalli saa ison laajennuksen – Peruskorjausosuuden suurin haaste ei ollut tavanomaisimmasta päästä
Suojeltu 1960-luvun uimahalli peruskorjataan ja sen kylkeen rakennettavaan uudisosaan tehdään kilpailuihin sopivat olosuhteet.
Kymenlaakson Kouvolassa on parhaillaan käynnissä uimahallihanke, jossa peruskorjataan vanha Urheilupuiston uimahalli ja rakennetaan siihen laajennusosa. Korjattava rakennus on noin 3 000 bruttoneliömetrin kokoinen ja uudisosa noin 8 000 bruttoneliömetrin kokoinen. Kyseessä on siis sekä mittava korjaus- että uudisrakennushanke.
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