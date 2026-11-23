Tuomi jatkaa RIA:n puheenjohtajana – katse nuoriin ja osaamisen kehittämiseen
Toisella kaudellaan Tuomi painottaa osaamisen kehittämistä sekä rakennusalan vetovoiman parantamista nuorten keskuudessa.
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry:n liittokokous on valinnut RI, insinööri (YAMK) Tiia Tuomen toiselle puheenjohtajakaudelle. Valinta tehtiin liittokokouksessa ilman vastaehdokkaita.
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