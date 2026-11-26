Tutu Wegelius-Lehtonen luotsaa Aro Systemsiä lempeällä mutta jämptillä otteella Kovaääninen bosslady tuo johtamiseen pohjanmaalaista suoruutta ja lujuutta unohtamatta kuitenkaan ihmisten käsittelyssä kuuntelun ja herkkyyden merkitystä.

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Artikkeli tiivistettynä Aro Systems siirtyi perheyrityksestä osin Capmanin omistukseen vuonna 2022; Tutu Wegelius-Lehtonen nousi toimitusjohtajaksi vuonna 2024.

nousi toimitusjohtajaksi vuonna 2024. Wegelius-Lehtosen johtamisessa korostuvat avoimuus, matala hierarkia ja tiivis yhteistyö, jotta haasteisiin päästään käsiksi ajoissa.

Yrityksen menestystä on tukenut palveluliiketoiminta ja energiatehokkuusprojektit – urakoinnissa markkina on elpymässä ja palvelupuoli kasvaa vahvasti.

Koko alan muutos vaatii jatkuvaa tilanneherkkyyttä ja yhteistyötä arvoketjun yli; vanhat toimintamallit eivät enää toimi, ja kilpailu vaatii joustavuutta. Tämä on tekoälyn luoma ja toimittajan tarkistama tiivistelmä. Avaa

Aro Systems ehti melkein täyttää 70 vuotta itsenäisenä perheyrityksenä, kun vuoden 2022 lopulla mukaan toiseksi pääomistajaksi astui sijoitusyhtiö Capman, joka näki yrityksessä potentiaalia. Järjestelyn taustalla oli epäonninen urakka, joka oli vaarantaa yrityksen tulevaisuuden.

Tammikuussa 2024 Tutu Wegelius-Lehtonen tuli yhtiön palvelukseen aluksi palveluliiketoiminnan vetäjäksi. Yhdeksän kuukautta myöhemmin lokakuussa 2024 yhtiön hallituksen silloinen puheenjohtaja Panu Routila otti yhteyttä ja tarjosi hänelle toimitusjohtajan paikkaa.

Wegelius-Lehtoselle haaste ei ollut uusi eikä yllättävä. Uransa varrella hän on toiminut eri kohdissa arvoketjua useissa rakennus- ja kiinteistöalan yrityksissä, useimmiten johto- ja hallitustehtävissä. Myös perheyhtiöt ovat tässä yhteydessä tulleet tutuiksi, kuten Ensto ja Pohjola Rakennus, ja perheyhtiöt ovatkin hänellä sydäntä lähellä.

Wegelius-Lehtosen johtamisessa korostuvat suorapuheisuus, rehellisyys ja avoimuus sekä matala hierarkia, joka on kaiken A ja O. Asioita ei haudota, vaan niitä käsitellään ja henkilöstö on jatkuvassa vuorovaikutuksessa myös keskenään – myös omistajien ja hallituksen suuntaan.

”Yhdessä etsimme ja löydämme parhaat ratkaisut, ja jos jaat murheita, ne eivät lisäänny vaan vähenevät. Johtamistyylissä tehdyn muutoksen ansiosta saammekin nyt aiemmin kiinni haastavista asioista”, Wegelius-Lehtonen painottaa.

”Olemme monesta tiukastakin tilanteesta selvinneet, kun me olemme päässeet aiemmin kiinni asioihin ja niitä on useampi pää ratkaisemassa. Ja tätä kulttuuria olemme kehittäneet urakoinnin puolella työmaillakin; otetaan tuki johdosta ratkaisuiden löytymiseen etukenossa, ennen kuin ongelmat kasvavat liian suuriksi.”

Johtamisessaan Wegelius-Lehtonen kaihtaa mentoriltaan, YIT:n pitkäaikaiselta toimitusjohtajalta Reino Hanhiselta lainattua termiä, valepainiotteita. Hän kuvaa niitä teoiksi, joilla yritetään kalastella pisteitä aikomattakaan tehdä asioita oikeasti.

”Nykymaailmassa ihmiset eivät enää tiedä, miten pitäisi aina toimia ja harrastavat siksi tällaisia valepainiotteita varmuuden vuoksi. Minusta yrityksessä pitää olla luottamuksen kulttuuri, jossa ihmiset uskaltavat kertoa haasteista ja riskeistä rohkeasti ilman pelkoa, heti kun ne havaitaan.”

Hänellä onkin hyvä ohjenuora vaikeassa tilanteessa oleville: ”Jos et muuta keksi, kerro totuus.”

Lapsuuden kokemukset viitoittivat opintien suunnan jo varhain

Räväkkä ja suorapuheinen pohjalaisen pappissuvun jälkeläinen on aina tykännyt matematiikasta ja aina tullut hyvin toimeen myös poikien kanssa, mutta diplomi-insinööriksi taiteilijan tytär ja kuvaamataidon- sekä äidinkielen opettajan lapsi Kurikasta päätyi vahingossa.

”Katsoin noin kymmenvuotiaana isäni kanssa televisiosta Mantan vappulakitusta Esplanadin puistossa ja ihastelin hyvää meininkiä. Isäni kertoi, että he ovat teekkareita, joista tulee diplomi-insinöörejä ja tokaisi, että kun sinä osaat niin hyvin matematiikkaa, niin mietipä sitä.”

”Silloin tein päätöksen lähteä opiskelemaan Teknilliseen korkeakouluun Otaniemeen.”

Tutu Wegelius-Lehtonen Ikä 56 vuotta

56 vuotta Toimitusjohtaja Aro Systems 10/2024-

Aro Systems 10/2024- Liiketoimintajohtaja Aro Systems 1/2024-9/2024

Aro Systems 1/2024-9/2024 Liiketoimintajohtaja Tapiolan Lämpö 2021-2024

Tapiolan Lämpö 2021-2024 Projektijohtaja Remeo oy 2020-2021

Remeo oy 2020-2021 Toimialajohtaja Lassila & Tikanoja 2015-2019

Lassila & Tikanoja 2015-2019 Johtaja, markkinointi&liiketoiminnan kehitys Rexel Finland oy 2011-2014

Rexel Finland oy 2011-2014 Hankintajohtaja YIT Kiinteistöpalvelut (Nyk. Caverion) 2009-2011

YIT Kiinteistöpalvelut (Nyk. Caverion) 2009-2011 Hankintajohtaja YIT oyj 2004-2008

YIT oyj 2004-2008 Toimitusjohtaja Ensto Sekko 2002-2004

Ensto Sekko 2002-2004 Koulutus Tekniikan lisensiaatti (logistiikka ja rakentamistalous) 1997, Tuotantotalouden diplomi-insinööri 1993

Tekniikan lisensiaatti (logistiikka ja rakentamistalous) 1997, Tuotantotalouden diplomi-insinööri 1993 Luottamustoimet Pohjola Rakennus oy hallitus 2020-2024, Palta hallitus 2026->

Pohjola Rakennus oy hallitus 2020-2024, Palta hallitus 2026-> Harrastukset Metsästys ja liikunta, pääasiassa painonnostoa ja kestävyyslajeja, kuten juoksua ja hiihtoa. Lisäksi kaunokirjallisuutta sekä tietokirjoja mm. johtamisesta ja filosofiasta, lähinnä äänikirjoina

Metsästys ja liikunta, pääasiassa painonnostoa ja kestävyyslajeja, kuten juoksua ja hiihtoa. Lisäksi kaunokirjallisuutta sekä tietokirjoja mm. johtamisesta ja filosofiasta, lähinnä äänikirjoina Perheeseen kuuluu viisi (16-29 vuotiaat) lasta

Wegelius-Lehtonen opiskeli TKK:ssa tuotantotaloutta, mutta diplomityönsä hän teki rakennusalalle rakentamisen logistiikasta – keskellä 1990-luvulla vallinnutta rakentamisen syvintä lamaa. Eli rakennusala tuli tutuksi jo heti uran alussa ilman varsinaista rakennusalan koulutusta.

”Tykästyin heti ihanaan ja suorapuheiseen porukkaan. Tein sittemmin myös lisensiaatintyöni rakentamisen toimitusketjujen yhteistyöstä ja niiden tehokkuuden mittaamisesta”, Wegelius-Lehtonen kertoo.

”TKK-vuosien aikana tein kehityshankkeita myös ABB Installaatioille, joista myöhemmin tuli osa YIT:tä ja siten myös osa minunkin jatkotarinaani.”

Tämä kuvaakin hyvin sitä, miten Wegelius-Lehtosen uran sivupolut lopulta aina yhdistyvät toisiinsa ja johtavat aina samaan suuntaan. ABB Installaatioiden kautta hän oli ensi kertaa tekemisissä sähköasentajien kanssa ja rakastui toimialaan.

”Sähkö- ja LVI-asentajat ovat makeeta porukkaa. Johtajana olenkin sitä mieltä, että saamme hyvää aikaiseksi, kun koko henkilöstö on tavoitteissa mukaan”, Wegelius-Lehtonen korostaa.

Tämän Wegelius-Lehtonen oppi mentorinsa Hanhisen kautta tullessaan yritykseen vuonna 2004. Silloista aikaa hän muistelee lämmöllä ja viittaakin Hanhiseen useaan otteeseen haastattelun aikana.

”Hanhinen on yhtä lailla kotoisin Pohjanmaalta ja hän hiihti sekä metsästi niin kuin minäkin, mistä oli varmaan etua, että pääsin YIT:lle töihin. Ollessaan jo uransa loppupuolella, hän halusi jakaa oppejaan ja opettaa muille muun muassa tulosjohtamista”, Wegelius-Lehtonen muistelee.

”Minä olenkin sillä lailla ollut aina onnellisten tähtien alla, että minulla on ollut urani varrella hyviä mentoreita ja sparraajia. Ja Reiskakin (Hanhinen) kertoi minulle todella avoimesti omasta johtamisestaan.”

Yksi konkreettinen ohjenuora omalle johtamiselleen oli Hanhiselta saatu neuvo, että asioita tehdään ja ne onnistuvat ihmisten kautta, ja ihmisten kanssa. Se onkin ollut Wegelius-Lehtosella johtamisen ohjenuorana hänen koko uransa ajan.

”Johtaja voi itse vaikuttaa mihin suuntaan yritystä kehittää, mutta nimenomaan ihmisten kautta ja heidän kanssaan. Tätä metodia olen täällä Aro Systemsissäkin käyttänyt, ja on todella hienoa huomata, kun saa jengin oivaltamaan tämän ja syttymään ajatuksesta”, Wegelius-Lehtonen toteaa.

Hän pitääkin itseään enemmän matkasaarnaajana ja ihmisten liekittäjänä kuin perinteisenä johtajana. Wegelius-Lehtonen on myös aidosti kiinnostunut ihmisistä ja käyttää paljon aikaansa niin asentajiensa kanssa kuin työmailla.

Härskin oloinen lempinimi jäi pysyväksi kolumnin seurauksena

YIT:llä hankintajohtajana toiminut Wegelius-Lehtonen kirjoitti kerran asiakaslehteen kolumnin, jossa käytti termiä kimppakiva. Sen seurauksena hänet tunnetaan alalla edelleen kimppakiva-Tutuna.

”Kaksimielisen nimityksen pointti on, että asioita tehdään aina kimpassa jonkun kanssa. Olenkin koko elämäni ollut uskollinen tälle teemalle niin tieteessä kuin tekemisessäkin. Siiloissa ajattelu on sekä epäinhimillistä että tylsää, mutta se on myös kaukana asioiden toteuttamisen optimista, jossa asioita katsotaan laajemmalla perspektiivillä.”

”Raksa-alalla muutokset ovat nopeita; meillä oli ensin 10 vuotta lamaa, sitten sitä seuraa 20 minuutin tasainen vaihe, jonka huomaa vasta, kun se on jo ohi. Minun näkemykseni onkin, että se 20 minuuttia on ohi ja nousukausi on nyt alkanut.”

”Tämä kimppakiva, eli kimpassa tekemisen merkitys korostuu aina nousukaudella, koska silloin resurssit loppuvat kesken, jos asioita ei ole suunniteltu huolella – ja kimpassa.”

Tässä ajassa kilpailutuksessa ei pärjää enää jäykillä suunnitelmilla ja valmiilla organisaatiolla, eikä tarjouspyyntöihin välttämättä saa edes vastauksia. Ja jos saakin, niin osassa talotekniikan komponentteja toimitusajat ovat niin pitkiä, että perinteisillä rakentamisen prosesseilla ei enää ehditä toimia.

Aro Systemskin on viime aikoina voittanut nimenomaan kehitysvaiheissa olevia hankkeita, joissa talotekniikkaurakoitsija otetaan mukaan jo aikaisessa vaiheessa. Tämä on Wegelius-Lehtosen mukaan välttämätöntä, että nähdään vaadittavat ratkaisut ja saadaan kriittiset hankinnat tilaukseen ajoissa, ettei niistä muodostu pullonkaulaa hankkeen toteutukselle.

”Tutun kimppakiva-malli eli arvoketjun yli tapahtuva yhteistyö on taas tulossa. Tästä olen aikanaan tehnyt diplomityönikin, minkä lisäksi olen suorittanut myös tekniikan lisensiaatin tutkinnon rakentamistaloudesta samaan aihepiiriin liittyen”, Wegelius-Lehtonen huomauttaa.

Pitkät strategiakaudet ovat historiaa, kun peli elää koko ajan

Vallinneesta rakentamisen lamasta Wegelius-Lehtonen toteaa, ettei ihan tämäntyyppistä ole kokenut, mutta uskoo, että ilmiönä tällainen tulee varmasti lisääntymään.

”Ne, jotka odottavat vanhoja hyviä aikoja takaisin pettyvät, sillä niitä vanhoja aikoja ei enää ole. Tästä pitää ottaa oppia ja löytää ne kasvutaskut sekä oikeasti analysoida tätä peliä koko ajan”, Wegelius-Lehtonen painottaa.

”Eikä sellaisilla 3–5 vuoden strategiakausilla enää jatkossa pärjää. Tässä pitää olla pulssilla koko ajan ja johtoryhmän sekä hallituksen on oltava lähellä toisiaan, ja heidän on koko ajan tarkkailtava ympäristöä.”

”Me olemme lamasta selvinneet etsimällä omia vahvuuksiamme, ja vahvistamalla palveluliiketoiminnan sekä energiatehokkuusprojektien tukijalkaa. Sillä alueella olemme saavuttaneet merkittäviä parannuksia markkinaosuudenkin suhteen.”

”Aro Systemsillä on kaksi liiketoiminta-aluetta; Palvelut ja energiatehokkuus sekä Urakointi. Kun urakoinnin puolella on ollut laihoja vuosia, on palvelupuoli luonut kasvua ja antanut vetoapua. Teemme palvelupuolella muun muassa isojen asuntosijoittajien kohteissa vuositasolla 35 000 huoltoautokeikkaa”, Wegelius-Lehtonen kertoo.

Tässä ei sinänsä ole mitään uutta; kun yrityksen perustaja, entinen pommikonelentäjä Pentti Aro lähti vuonna 1954 rakentamaan yritystä, oli polkupyörän tarakalla työkalupakki ja sen kanssa lähdettiin huoltokeikkoja tekemään.

”Minäkin tulin alun perin taloon juuri palveluliiketoiminnan vetäjäksi ja uskallankin pohjalaisella vaatimattomuudella sanoa suoraan, että meillä tehdään pääkaupunkiseudun parasta palveluliiketoimintaa asumisen segmanttiin. Palvelumme on laajaa ja tuotteistettua, ja asentajiemme asenne on tosi rock. Asukkaiden antama NPS-luku on 75.”

Palvelutarpeen ja -tarjonnan kohtaamisessa Wegelius-Lehtonen ottaa esimerkin omalta uraltaan isännöintitoimiston vetäjänä. Niiden asiakkailla eli taloyhtiöillä on isoja energiatehokkuuden parantamistarpeita, mutta nykyinen markkina ei osaa rakentaa palvelupaketteja siten, että amatöörivoimin toimivat taloyhtiöiden hallitukset osaisivat niitä ostaa.

”Myös energiatehokkuussektorilla olemme löytäneet uuden toimintamallin, jolla olemme saaneet kasvatettua markkinaosuuttamme. Tänä vuonna meillä menee palvelusektorin liikevaihdossa jo 20 miljoonan euron rajapyykki rikki, ja samaan aikaan myös urakoinnin kysyntä on viriämässä.”

Wegelius-Lehtosen mukaan markkinatilanne urakoinnissa oli välillä niin kireä, että asiakkaille olisi pitänyt antaa katetta kylkeen kaupan saadakseen. Nyt tilanne on sielläkin toivottavasti kääntynyt, sillä urakoinnin saadut kaupat ovat kaksinkertaistuneet viime vuoteen verrattuna, mikä tietää hyvää vuotta 2027 silmällä pitäen.