Opiskelijoiden liikennehaasteen voittajatiimi ideoi uuden tunneliyhteyden Kuopioon 72 tunnin liikennehaaste järjestetään joka vuosi, mutta isäntäkaupunki vaihtuu.

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Tämän vuoden 72 tunnin liikennehaasteessa katse kohdistui Kuopion keskustan tulevaisuuteen, erityisesti keskustan tuntumassa sijaitseviin Väinölänniemeen ja Mölymäkeen. Opiskelijoiden tehtävänä oli visioida Kuopion keskustaa vuonna 2040 luontopositiivisena 15 minuutin kaupunkina ja pohtia, miten liikkuminen, palvelut, virkistys, kaupunkitilat ja luonnon monimuotoisuus voidaan sovittaa yhteen kasvavassa kaupungissa.

Mukana oli 19 opiskelijaa Itä-Suomen yliopistosta ja Savonia-ammattikorkeakoulusta. Aikaa Kuopion kaupungin todellisen kaupunkikehityksen haasteen ratkaisemiseksi oli kolme vuorokautta.

Kilpailun voittajaksi valittiin joukkue Lentävät kalakukot, johon kuuluivat Aada Urro, Janne Tolvanen, Mari Sammakko ja Sampo Rönkkö. Pääideana oli kehittää Mölymäestä ”mualiman sydän” ja yhdistää se ympäröivään kaupunkiin ”mualiman napanuoraksi” kutsutulla kävelyn ja pyöräilyn tunneliyhteydellä.

Ratkaisulla tavoiteltiin helpompaa ja esteettömämpää kulkemista mäkisellä alueella sekä vastattiin ryhmän tunnistamiin joukkoliikenteen ja pysäköinnin puutteisiin. Tunneli ei olisi vain kulkuväylä, vaan palvelujen, kulttuurin ja kohtaamisten kaupunkitila.

Tunneliin sijoitettaisiin esimerkiksi taidetta, torimyyntipaikkoja, viherseinää ja kaupunkipyöräpysäkkejä. Ryhmä ideoi myös datakeskusta ja sen hukkalämmön hyödyntämistä kaukolämpöverkossa ja ympäröivissä tiloissa sekä tunnelin mahdollista käyttöä väestönsuojana.

”Vahva ryhmähenki ja erilaiset näkemykset olivat työmme voimavara. Kuuntelimme toisiamme, kyseenalaistimme ja kehitimme ideoita yhdessä, ja sitä kautta syntyi lopulta paras ratkaisu”, Janne Tolvanen ja Sampo Rönkkö kertovat voittajajoukkueesta.

Tuomaristo nosti työstä esiin erityisesti tunnelin monipuolisen hyödyntämisen eri käyttötarkoituksiin. Lisäksi ryhmä oli ratkaissut myös toteuttamispuolta ottamalla huomioon datakeskuksen rakentamisen maan alle sekä sen hukkalämmön hyödyntämisen. Tunneli oli kytketty hyvin Kuopion kaupunkirakenteeseen Tasavallankadun ylikulkusillan kautta. Vaikka hankkeessa oli haasteita, oli suunnittelussa pystytty tuomaan mukaan paljon erilaisia luontoelementtejä ja luontopositiivisuutta.

”Ryhmän idea on sellainen, että toteutuessaan sen avulla olisi mahdollista muuttaa kuopiolaisten liikkumista ja liikenneratkaisuja, sanoo tuomariston puheenjohtaja, liikenneinsinööri Hanna Väätäinen Kuopion kaupungilta.

Opiskelijoita yhteen

72 tunnin liikennehaaste kokoaa eri alojen opiskelijat ratkomaan todellisia liikenteen ja kaupunkikehityksen kysymyksiä. Opiskelijat yhdistävät eri alojen osaamista ja ideoivat yhdessä liikenteen ja kaupunkien tulevaisuutta.

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Tavoitteena ei ole valmis suunnitelma, vaan uudenlaiset ideat ja ratkaisut kaupunkien ja liikenteen ammattilaisten työn tueksi.

”Opiskelijat arvostivat eniten sitä, että pääsivät ratkomaan oikeaa haastetta ja työskentelemään muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Monialaisissa joukkueissa työskentely on avannut silmiä sille, kuinka monenlaista osaamista kaupunkien kehittäminen vaatii”, oppilaitosyhteistyöstä vastaava Katrina Kukkonen Rambollilta sanoo.

Tänä vuonna 72 tunnin liikennehaasteen järjestivät Kuopion kaupunki, Väylävirasto, KuPS, Insinööriliitto, ITS Finland, Suomen tieyhdistys ja Ramboll yhdessä Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa.