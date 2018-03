Big Roomissa ideat testataan sermin yli kysymällä

Suurten hankkeiden allianssiurakoihin kuuluu oleellisena osana Big Room -työskentely, jossa suunnittelijat, toteuttajat ja tilaajat rakentavat kokonaisuutta samassa tilassa työmaan tuntumassa. Joukkoäly tuottaa hyviä ideoita, joista parhaimmat etenevät nopeasti työmaakäyttöön.

Tampereen raitiotieallianssin Big Room -tilassa työskentelee 62 henkilöä, joiden tehtävänä on suunnitella ja rakentaa kahdessa vaiheessa 23 kilometriä pitkä raitiotie Hervannasta keskustan kautta Lielahteen.

Ensimmäisellä osuudella liikenteen on määrä alkaa 2021. Maaliskuun puolivälissä tämän vaiheen valmiusaste lähenee 20 prosenttia. Tuohon mennessä projektiryhmän käsittelyyn on tullut 419 kehitysideaa, joista toteutukseen on edennyt noin puolet eli 190 ideaa.

”Kaikki esitetyt ideat ovat olleet hyviä, mutta idean syntyvaihteessa kaikkia asiaan vaikuttavia tekijöitä ei välttämättä ole otettu huomioon. Tästä syystä osa ehdotuksista on jouduttu hylkäämään”, allianssiryhmän projektipäällikkö Mikko Nyhä VR Trackistä toteaa.

VR Track hoitaa radan suunnittelua ja rakentamista. Muut allianssiurakan osapuolet ovat Tampereen kaupunki tilaajana, Pöyry katupuolen suunnittelijana ja YIT rakentajana.

Pylväsvälit optimoitiin

”Hyvä esimerkki suunnittelusta toteutukseen edenneestä ideasta on sähköratapylväiden ja kadun valaisinpylväiden yhdistäminen. Niiden sijoittelu optimoitiin niin, että mahdollisimman moneen sähköratapylvääseen voidaan sijoittaa myös katuvalaisin. Sähköratapylväitä tulee enemmän, mutta kokonaispylväsmäärä vähenee. Ratkaisu on toteutettu kahdella pääkadulla, ja nyt mietitään, voitaisiinko se ottaa käyttöön muillakin kaduilla”, Nyhä sanoo.

Nyhä arvelee, että idea ei välttämättä olisi mennyt läpi perinteisessä mallissa, jossa suunnitelmat teetetään valmiiksi ja rakentaja kilpailutetaan.

Allianssissa turvallisuuspäällikkönä työskentelevä Kalle Koivuniemi YIT:stä kertoo, että etenkin turvallisuutta koskevat ideat päätyvät nopeasti käsittelyyn ja käytäntöön. Aikaisemmin hän on työskennellyt maksimissaan kolmen ihmisen huoneissa, joten avokonttorityöskentely on toki vaatinut sopeutumista.

”Parasta on se, että tarvittavat henkilöt löytyvät muutaman metrin kävelymatkan päästä. Ideoille annetaan arvoa, ja joskus tuntuu, että ne vain poksahtelevat eteenpäin. Tällaisessa isossa hankkeessa kaikki on tehtävä yhteistyössä muitten kanssa. Yksin ei saisi mitään aikaan”, Koivuniemi sanoo.

Aikatauluasioista vastaava VR Trackin projekti-insinööri Sari Yrjölä näkee Big Room -työskentelyn nopeuttavan ideoiden käsittelyä ja tuovan asioihin uusia näkökulmia.

”Ideoiden kehityskelpoisuus tulee testattua nopeasti, kun eri osapuolet voivat vaivattomasti keskustella keskenään ja ottaa kantaa”, Yrjölä toteaa.

Palautetta saadaan heti

Katusuunnittelusta vastaava Markus Kytölä Pöyryltä sanoo, että työskentelymalli mahdollistaa suunnittelijalle tiiviin yhteistyön tilaajan ja rakentajien kanssa. Vuosia kestävässä projektissa sen edut tulevat näkyviin.

”Olen nähnyt paljon uusia asioita, joihin suunnitteluratkaisut vaikuttavat. Tilaajan kautta olen oppinut uusia käytäntöjä esimerkiksi hallinnollisista prosesseista. Normaalisti suunnittelija laittaa paperit kansioon ja lähettää maailmalle ja saattaa myöhemmin kuulla niistä jotakin. Täällä palaute tulee heti”, Kytölä pohtii.

Kytölä sanoo, että näkemys käytännön rakentamisesta on kirkastunut. Jotkut asiat ovat oleellisempia kuin toiset. Tärkeitä ovat esimerkiksi kaikki mittaamiseen liittyvät asiat ja kuivatusrakenteiden varmistaminen.

”Maan alle asennettavan tekniikan tulee olla yhteensopivaa. Jos se ei ole, niin tekniikan kaivaminen ylös ja korjaaminen jälkikäteen on hankala asia”, Kytölä toteaa.