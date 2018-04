Tikkurila vuokrasi tontin Pietarista

Tikkurila rakennuttaa tontille maalitehtaan.

Sopimuksen mukaan Tikkurila vuokraa tontin YIT:ltä tehtaan rakennusprojektin suunnittelua varten ja lunastaa sen myöhemmin. Tikkurila järjestää rakentamisesta tarjouskilpailun urakoitsijan valitsemiseksi.

Tiedotteen mukaan rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2019 alussa, ja tehtaan tuotannon on määrä käynnistyä vuonna 2020.

6,5 hehtaarin kokoinen tontti sijaitsee Greenstate-teollisuuspuistossa Pietarin ja Leningradin alueen rajalla, kaupungin eteläpuolella. Tontilta on suora raideyhteys rautatieverkkoon, ja sille sijoittuvat maalitehtaan lisäksi Tikkurilan R&D-keskus sekä raaka-aine- ja valmistuotevarastot.

Gorelovon teollisuusalueen eteläosassa sijaitsevan YIT Greenstate-teollisuuspuiston pinta-ala on 114 hehtaaria. Teollisuuspuisto on tarkoitettu tuotantolaitoksille ja logistiikkakeskuksille, joille puistossa on tarjolla valmiit kunnallistekniset liittymät. Tällä hetkellä Greenstate-teollisuuspuistossa on 17 vakituista toimijaa.