Tillolan ja Keltin välisellä valtatie 12:lla on runsaasti teollisuutta, ja se on Lahden ja Kouvolan kaupunkiseutujen työmatkaliikenteen tärkeä yhteysväli. Valtatiellä kulkee päivittäin noin 7 000–8 000 ajoneuvoa, mistä raskaan liikenteen osuus on peräti 14 prosenttia.

Valtatielle rakennetaan keskikaiteellinen ohituskaistatieosuus ja sen rinnalle tehdään uusi päällystetty rinnakkaistie. Rinnakkaistie parantaa liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta. Rakennettavan rinnakkaistien avulla varaudutaan häiriötilanteisiin, joissa liikenne voidaan ohjata sitä pitkin esim. onnettomuustilanteissa.

Rinnakkaistien lisäksi Destia toteuttaa IItin Tillolaan, rakenteilla olevan KymiRing-keskuksen kohdalle, eritasoliittymän. Kouvolan Keltin eritasoliittymän sujuvuutta ja turvallisuutta parannetaan muun muassa rakentamalla uudet, nykyaikaiset rampit. Parannettavat liikenneyhteydet sujuvoittavat suurten yleisötapahtumien turvallista liikennöintiä alueella.

Eduskunta hyväksyi kesäkuussa 2017 Iitin ja Kouvolan välillä toteutettavan Vt 12 Tillola–Keltti -hankkeen 14 miljoonan euron valtion rahoitusosuuden ehdollisena. Ehtona oli yksityisen rahoitusosuuden löytyminen KymiRing -ratahankkeelle yksityiseltä sektorilta. Kymi Ring Oy sai 10 miljoonan euron yksityisen rahoituksen kasaan huhtikuussa 2018. Iitin kunta tutkii vielä mahdollisuuksia osallistua hankkeen rahoittamiseen.

Tiehanke valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.