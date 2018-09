Espoota hämmentäneen valemetroaseman arvoitus ratkesi: ”Emme ole teekkareita”

Espoon Kivenlahteen pystytetyn valemetroaseman tekijät ovat ilmoittautuneet.

Performanssin takana on naisen ja miehen muodostoma kaksikko, joka haluaa esiintyä vain nimellä Mano. Nimi on yhdistelmä tekijöiden etunimistä ja se tarkoittaa italiaksi kättä.

Todisteeksi tekosistaan Mano lähetti kuvia metrokyltin tekovaiheesta ja kertoi yksityiskohtaisesti tapahtumien kulusta.

Tempausta valmisteltiin kuukausia

Metroaseman pystytys sai alkunsa tiistaina hieman ennen puolta yötä, kun auto saapui Kivenlahden Merivalkamaan.

Autosta astui ulos kaksi työhaalareihin pukeutunutta hahmoa, jotka katselivat ensin ympärilleen ja varmistivat mahdollisuuden toimia illan hämärässä. Kun alue oli tsekattu, autosta nostettiin tarvittavat rakennustarvikkeet ja kahdet A-tikkaat.

”Piti toimia tosi nopeasti”, sanoo toinen Manon jäsenistä.

Kun pleksistä rakennetut oranssit raidat oli kiinnitetty ja aidonnäköiseksi nikkaroitu kyltti oli nostettu katolle, Mano kiihdytti pakoautollaan paikalta.

Tarvittavia välineitä valmistettiin kaksikon mukaan ”kuukausien ajan”.

”Teimme aseman spraymaalilla maalatusta jätevanerista, pleksimuovista, kierretangosta, aurinkovarjon pidikkeestä ja oranssista teipistä. Kyltissä on aurinkokennoilla toimivat ledivalot, jotka saavat sen hohtamaan pimeällä. Kyltti on tehty tukevalle ja painavalle alustalle, joten sen kaatuminen on mahdotonta. Aseman kustannukset paisuivat 42 euroon”, tekijät kertovat.

”Kyllähän tämä lähti vähän lapasesta.”

Mutta miksi teitte näin suuritöisen pilan?

”Halusimme luoda arkitodellisuuteen nyrjähdyksen näyttämällä tutun elementin vieraassa valossa.”

”Projekti sai alkunsa, kun huomasimme, että parkkihallin sisäänkäynti näyttää aivan urbaanilta metroasemalta. Mietimme, että olisi hauskaa naamioida lasikuutio nyt kun Länsimetron toinen vaihe on käynnissä ja asukkaat valmistautuvat muutokseen.”

Miksi ette voi esiintyä omilla nimillänne?

”Projektin tarkoitus ei ole kohdistaa huomiota meihin, vaan ilahduttaa kivenlahtelaisia. Ja nyt myös yllätykseksemme laajempaa yleisöä.”

Oletteko teekkareita, kuten monet ovat epäilleet? Keitä oikeastaan olette?

”Toinen meistä asuu Kivenlahdessa. Toinen asuu nykyisin Helsingissä, mutta on asunut Kivenlahdessa. Emme ole teekkareita. Toinen meistä on opiskellut Taideyliopistossa ja toinen on käsityöläinen.”