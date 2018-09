Kunnat löysäilevät tilaajavastuun velvoitteiden hoitamisessa – Tarkastajat: Selvää välinpitämättömyyttä

Rakentamisessa toimintaohjeita on annettu 80 sopimuksessa, jotka on tehty julkisessa rakennushankkeessa. Neljä sopimusta on siirtynyt kuulemiseen eli laiminlyöntimaksukäsittelyyn. Kunnossa oli 155 sopimusta, ja selvitysvelvollisuutta ei ollut 18 tarkastetussa sopimuksessa.

